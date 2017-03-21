Події

09:29 21.03.2017

Результатом пенсійної реформи буде до збільшення пенсій для більшості громадян

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що результатом пенсійної реформи буде збільшення розмірів пенсій для більшості громадян.

"Я запропоную чесну пенсійну реформу українським громадянам. Ви побачите, що кожен з вас, хто сьогодні на пенсії, як вона позначиться на вашій пенсії, і запевняю для більшості українських громадян це призведе до збільшення пенсій", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

В. Гройсман зазначив, що пенсійна реформа дозволить ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, а отримані кошти спрямовуватимуть на підтримку пенсіонерів.

Прем'єр наголосив, що реформа відбудеться в 2017 році.

За його словами, вжиті урядом заходи, зокрема, збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня, призвели до зростання надходжень до Пенсійного фонду на 30%.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив заступником міністра екології Канцурака заступником голови Держекоінспекції

Мільярдер Девід Рокфеллер помер на 102-му році життя

СБУ підготувала документ про заборону в'їзду до України російської учасниці Євробачення Самойлової

В Україні значно потеплішає

СБУ найближчим часом ухвалить рішення про заборону на в'їзд російській співачці Самойловій

ОСТАННЄ

Група "Метінвест" перевела всі акції ІнГЗК з Metinvest B.V. на Metinvest Management B.V.

Голова сільради на Київщині вимагав 250 тис. євро за оренду земельної ділянки

На сьогодні немає порушень заборони РНБО на вантажоперевезення через лінію розмежування на Донбасі

Троє українських військових загинули, восьмеро поранено в зоні АТО в понеділок

В оновленому меморандумі з МВФ містяться базові положення пенсійної реформи – Рева

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4606.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА