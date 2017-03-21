Результатом пенсійної реформи буде до збільшення пенсій для більшості громадян

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що результатом пенсійної реформи буде збільшення розмірів пенсій для більшості громадян.

"Я запропоную чесну пенсійну реформу українським громадянам. Ви побачите, що кожен з вас, хто сьогодні на пенсії, як вона позначиться на вашій пенсії, і запевняю для більшості українських громадян це призведе до збільшення пенсій", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

В. Гройсман зазначив, що пенсійна реформа дозволить ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, а отримані кошти спрямовуватимуть на підтримку пенсіонерів.

Прем'єр наголосив, що реформа відбудеться в 2017 році.

За його словами, вжиті урядом заходи, зокрема, збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня, призвели до зростання надходжень до Пенсійного фонду на 30%.