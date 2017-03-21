НКРЕКП з квітня збільшить тариф "Енергоатому" на 2,9%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 квітня 2017 року збільшить тариф АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електроенергії на 2,9% – з 46,64 коп/кВт-год до 48 коп/кВт-год (без ПДВ).

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у вівторок.

НКРЕКП також зменшила інвестиційну програму "Енергоатому" на 2017 рік на 20,4% (на 1 млрд 370,3 млн грн) порівняно з затвердженою в грудні – до 5 млрд 349,6 млн грн.

Як повідомлялося, "Енергоатом" пропонував встановити йому тариф на рівні 68,71 коп/кВт-год (без ПДВ). Компанія, зокрема, пропонувала включити в тариф витрати на придбання уранового концентрату для поповнення резерву ядерних матеріалів на суму понад 3,8 млрд грн, але в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості і, відповідно, в НКРЕКП не підтримали цих витрат.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.