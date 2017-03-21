Середньорічна оптова ринкова ціна е/е на 5,2% вище прогнозної - НКРЕКП

Середньорічна прогнозна оптова ринкова ціна (ОРЦ) електроенергії в 2017 році становитиме 1 тис. 351,3 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 5,15% перевищить раніше затверджений показник, повідомила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Як зазначено на сайті регулятора, на засідання НКРЕКП 23 березня виноситься питання затвердження прогнозного рівня ОРЦ на II-IV квартали 2017 року на рівні 1 тис. 354,98 грн / МВт*год (без ПДВ), тоді як у першому кварталі вона становитиме 1 тис. 341,57 грн / МВт*год (без ПДВ).

У НКРЕКП нагадують, що зміна середньорічної ОРЦ пов'язана з рішенням РНБО України щодо припинення транспортування вантажів через лінію розмежування із НКТ у Донецькій і Луганській областях, необхідністю забезпечення джерел для закупівлі енергогенерувальними компаніями вугілля за кордоном, коригуванням балансу електроенергії на 2017 рік.

У комісії уточнюють, що нова прогнозна структура палива ТЕС і ТЕЦ на 2017 рік передбачає закупівлю 5,6 млн тонн вугілля за кордоном (21% від усіх поставок до 2017), зокрема 5,3 млн тонн у II-IV кв.

При цьому, за даними регулятора, середня ціна вугілля на європейському ринку в березні 2016 – лютому 2017 становила $66,04/тонна, що на 16,9% (на $9,56/тонна) вище індикативного показника, який враховувався при затвердженні прогнозної ОРЦ у грудні.

У свою чергу середня ставка фрахту на перевезення вугілля від європейських до українських портів і ставка перевантаження в українських портах за період лютий 2016 – січень 2017 року ст $9,84/тонна і $7,19/тонна відповідно. "Зазначена середня ставка фрахту ... на 15,4%, або на $1,32/ тонна вище середньої ставки фрахту, яка враховувалася при затвердженні прогнозної ОРЦ на 2017 рік", - зазначають у комісії.

У НКРЕКП нагадують, що з моменту затвердження прогнозної ОРЦ також змінився курс гривні.