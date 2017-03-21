Поліція посилює заходи безпеки у центрі Києва 21-24 березня у зв'язку з проведенням масових акцій

Понад тисячу правоохоронців охоронятимуть громадський порядок і безпеку в центральній частині Києва 21-24 березня у зв'язку з проведенням масових заходів.

Як повідомляє у вівторок прес-служба поліції м. Києва, протягом 21-24 березня у Києві відбудуться заходи з масовою участю громадян і засідання Верховної Ради України.

"Крім урядового кварталу, посилені наряди правоохоронців нестимуть службу на зупинках громадського транспорту і в метрополітені. Загалом до охорони громадської безпеки будуть залучені понад тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці закликають учасників масових заходів, жителів і гостей столиці не порушувати закон і дотримуватися встановлених правил поведінки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у вівторок, 21 березня, під будівлею МВС в Києві близько 150 ветеранів силових структур вимагають перерахунку пенсій та повернення пільг. Станом на 10:40 мітинг відбувається мирно, протестувальники не перегороджують вхід до міністерства.

За словами одного з організаторів акції протесту, ветерани мають намір передати вимоги керівництву МВС, після чого рушити колоною до будівлі Кабінету Міністрів України, де до них приєднаються ветерани Збройних сил.

Інший промовець закликав ветеранів написати заяви до Пенсійного фонду України з вимогою перерахунку пенсії.

Протестуючі зайняли також половину проїжджої частини на вул. о. Богомольця. Близько 30 поліцейських і нацгвардейців стоять біля самого входу в міністерство.