Чоловік впав на рейки на ст. м "Чернігівська" у Києві

Рятувальники надали допомогу чоловікові, який впав на рейки на станції метро "Чернігівська" в Києві у вівторок уранці.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 21 березня о 06:48 в оперативний черговий мобільний рятувальний центр ДСНС України надійшов сигнал про те, що на станції метро "Чернігівська" на колію впав чоловік.

На місце події виїхало чергове відділення загону гірничорятувальних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України.

Прибувши на місце у 06:57, рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та транспортували його в автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомило КП "Київський метрополітен" на офіційній сторінці у Facebook, пасажир потрапив під потяг на "Чернігівській", але залишився живий. З ним працюють медики і поліція.

Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії відновлено у звичайному режимі.