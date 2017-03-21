Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 р. до 1,9% і поліпшив до 3,2% у 2018 р.

Національний банк України у зв'язку з торговою блокадою ОРДЛО і поліпшенням кон'юнктури на зовнішніх ринках переглянув макропоказники на 2017 і 2018 рік, зокрема, погіршивши прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни на 2017 рік з 2,8% до 1,9%.

Як йдеться в повідомленні НБУ у вівторок із посиланням на рішення позачергового засідання комітету з монетарної політики від 20 березня, оцінку зростання ВВП України на 2018 рік, навпаки, покращено з 3% до 3,2%.

Водночас Нацбанк підтвердив прогноз інфляції на поточний рік на 9,1% і на наступний 6%.

У зв'язку з блокадою оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2017 рік погіршено з $3,5 млрд до $4,3 млрд, а наступного – з $3,4 млрд до $4,3 млрд.

НБУ також знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець цього року з $21,3 млрд до $20,8 млрд, а на кінець наступного – до $27,1 млрд до $25,9 млрд.