"Київенерго" отримало заявки на відключення опалення в 485 будівлях

ПАТ "Київенерго" отримало заявки на відключення опалення 485 будівель, повідомила прес-служба компанії у вівторок.

У компанії нагадують, що у зв'язку з прогнозованим потеплінням юридичні особи, зокрема ЖБК та ОСББ, можуть подати заявку до центрів обслуговування клієнтів "Київенерго" на відключення централізованого опалення в будь-який час.

Згортання системи централізованого опалення, згідно з технічним регламентом, триває від 3-х до 7 днів.

Водночас згортання системи централізованого теплопостачання починається після рішення КМДА і підставою для цього є середня температура повітря вище +8°С протягом 3-х діб поспіль. У першу чергу від опалення вимикаються адміністративні будівлі, після цього – житло та об'єкти соціальної сфери (дитячі садки, школи, лікарні).

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі. "ДТЕК" належить 72,4% акцій "Київенерго". Ще 25%+1 акцією компанії володіє держава.