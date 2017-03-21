Проблема із зарплатою не призвела до страйку працівників Київського СІЗО

Екс-голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що працівники Київського слідчого ізолятора (СІЗО) оголосили страйк через невиплату заробітної плати. У Міністерстві юстиції України заявляють, що конфлікт вичерпано, а співробітники ізолятора працюють у штатному режимі.

"У Київському СІЗО проблема - чергові зміни №3 і №5 відмовляються вранці заступати на службу. Причина - низька виплачена заробітна плата. І тим прапорщикам вже все одно. Обіцянками їх годують майже рік", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Він зазначив, що, за словами адвокатів, працівники СІЗО страйкують через невиплату зарплати й другий день не пускають захисників до клієнтів.

Водночас у Мін’юсті агентству "Інтерфакс-Україна" розповіли, що напередодні, у понеділок, працівники СІЗО через недостатнє фінансування отримали заробітну плату нижчу, ніж минулого місяця, і вранці у вівторок, 21 березня, ініціювали спілкування з керівництвом із цього приводу.

"З 8:00 до 9:30 працівники ізолятора спілкувалися з керівництвом, отримали об'єктивні пояснення причин цієї ситуації", - повідомили в Мін’юсті.

У відомстві також зазначили, що подальші нарахування зарплати співробітникам СІЗО мають відбуватися в попередньому обсязі.

"Після спілкування з керівництвом працівники ізолятора повернулися на робочі місця і працюють у штатному режимі. Зараз ніяких конфліктів немає, усі працюють", - запевнили в Мін’юсті.

При цьому у відомстві не заперечують, що за час спілкування працівників з керівництвом СІЗО - протягом півтори години - могли бути деякі технічні складнощі та накладки в роботі ізолятора.