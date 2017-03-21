Україна і РФ формуватимуть панель арбітрів у СОТ за позовом про транзитні обмеження

Українська сторона у вівторок у Женеві на засіданні органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі повторно подала запит про створення третейської групи щодо спору з РФ про транзитні обмеження, йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку РФ.

"Це є звичайним кроком у рамках стандартної процедури, передбаченої домовленістю СОТ про порядок і процедури вирішення спорів. За підсумками цього засідання сторонам надають час (за загальним правилом близько 20 днів) для погодження персонального складу третейської групи", - зазначають у міністерстві.

"Незважаючи на всі роз'яснення щодо оспорюваних українською стороною заходів, надані російською стороною під час формальних консультацій з Україною, що відбулися 10 листопада 2016 року, українська сторона наполягає на судовому вирішенні спору", - йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку РФ.

Як повідомлялося, Україна в середині вересня 2016 року направила запит про консультації з Росією до СОТ щодо обмеження транзиту українських товарів через територію РФ, але консультації, що відбулися в листопаді, до консенсусу не привели.

Подача запиту на консультації є першим етапом подачі позову, і якщо протягом 60 днів консультації ні до чого не приведуть, то можна ініціювати створення панелі арбітрів, чим у середині лютого скористалася Україна, але РФ тоді заблокувала скликання панелі (у разі повторної заявки рішення про скликання третейської групи приймається автоматично)

Президент РФ Володимир Путін на початку липня 2016 року вніс зміни до указу від 1 січня 2016 року №1 "Про заходи із забезпечення економічної безпеки та національних інтересів Російської Федерації під час здійснення міжнародних транзитних перевезень вантажів із території України на територію Республіки Казахстан через територію Російської Федерації". Згідно зі змінами, правила ввезення вантажів з території України через Росію поширюються не лише на Казахстан, а й на Киргизію.

Указ президента РФ від 1 січня 2016 року встановлював, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через російську територію здійснюються лише з території Білорусі "за умови застосування до вантажних приміщень (відсіків) транспортних засобів і залізничного рухомого складу, приміщень, місткостей та інших місць, в яких є або можуть бути товари, засобів ідентифікації (пломб), зокрема тих, що функціонують на основі технології глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, а також за наявності у водіїв транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення, облікових талонів".