"Газпром" подав касацію на рішення про стягнення на користь АМКУ 172 млрд грн

ПАТ "Газпром" (Російська Федерація) у касаційному порядку оскаржило рішення Київського апеляційного господарського суду про стягнення з компанії штрафу та пені розміром 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем, повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв.

"Було ухвалено рішення апеляційної інстанції, "Газпром" оскаржив рішення в касації, і щойно в нас буде на руках рішення, що набрало чинності, ми передамо його виконавчій службі для виконання", - сказав він під час інтернет-конференції на порталі Liga.net.

"У суді вже є друга частина - примусове стягнення цього штрафу, тобто ми зараз не говоримо про те, що "Газпром" оскаржить матеріально наше рішення. Нині розглядають позов АМКУ про стягнення коштів на підставі нашого рішення, яке фактично набрало чинності", - пояснив він.

Як повідомлялося, у січні 2016 року АМКУ вирішив оштрафувати ПАТ "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами. 22 лютого Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс уже до 172 млрд грн (приблизно $6,4 млрд) за рахунок пені за його несплату.