Депутати Київради мають намір ініціювати збільшення в Україні штрафів за паління в заборонених місцях у 50-100 разів

Депутати, що входять до комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних зв'язків, на засіданні погодили звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо посилення відповідальності за паління тютюнових виробів у заборонених місцях.

"Чинне законодавство визначає перелік місць, де паління заборонено, окрім спеціально відведених для цього місць. При цьому їхня сумарна площа не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди або приміщення, до того ж вони мають бути обладнані витяжною вентиляцією. Однак доволі часто ресторанні заклади нехтують усіма законодавчими обмеженнями, надаючи, зокрема, послуги з паління кальянів", - повідомляє прес-служба Київради у вівторок удень.

Щоб виправити ситуацію, депутати комісії Київради напрацювали відповідний проект рішення, який пропонує внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Зокрема, пропонують значно підвищити штрафи за паління тютюнових виробів у заборонених місцях.

"Законодавство є і певним чином воно працює, але практика його використання довела, що недобросовісним власникам ресторанів простіше заплатити штраф розміром 1,7-5 тис. грн і далі порушувати цю норму, продовжувати створювати людям незручності. Тому ми ініціюємо значне підвищення цих штрафів - від 50 до 100 разів. Адже тільки розмір стягнення може стати істотним обмежувальним чинником у порушенні цієї норми, оскільки саме мінімальні штрафи і створюють проблеми, які відчувають жителі будинків, де розташовані заклади, у яких можна палити", – зазначає автор цього проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

При цьому в прес-службі Київради зазначили, що проект рішення ще мають розглянути на пленарному засіданні Київради.