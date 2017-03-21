Події

16:35 21.03.2017

Бойовики зосередили вогонь на донецькому напрямку, застосовують важке озброєння

Бойовики на донецькому напрямку у вівторок застосовують важке озброєння, зокрема 120-мм міномети, і тим самим продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, заявляють у штабі АТО.

"Нині понад 80% ворожих обстрілів припадає на донецький напрямок", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому близько 15:40 вівторка на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

За оперативною інформацією, обстановка залишається напруженою в районі Авдіївки, де бойовики застосували міни калібру 120 мм і 82 мм, зафіксовано обстріл позицій ЗСУ з танка.

"У районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, кулеметів великого калібру, крім того, на цьому напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів. Водночас поблизу шахти Бутовка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм і танка", - йдеться в повідомленні.

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