Україна надасть МВФ у вівторок-середу уточнені макропоказники з урахуванням наслідків блокади Донбасу

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Україна у вівторок-середу надасть Міжнародному валютному фонду (МВФ) уточнені макропоказники економічного розвитку з урахуванням наслідків блокади Донбасу.

"Переговори ми розпочали ще в неділю, зараз вони на завершальній стадії, тому я думаю, що буквально сьогодні-завтра ми маємо закінчити", - сказав міністр фінансів журналістам у Києві у вівторок.

За його словами, Національний банк України (НБУ) представив своє бачення, і тепер Міністерство фінансів має намір скоректувати свої прогнози та представити МВФ фінальні прогнози наслідків блокади.

"МВФ як кредитор має зрозуміти, який буде вплив (блокади - ІФ)", - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів, як перенесення МВФ розгляду виділення траншу вплине на курс гривні, О. Данилюк сказав: "Ніяк. ... Пара днів ніяк не вплине".

Раніше у вівторок, 21 березня, НБУ у зв'язку з торговельною блокадою ОРДЛО та поліпшенням кон'юнктури на зовнішніх ринках переглянув макропоказники на 2017 і 2018 роки, зокрема погіршивши прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни на 2017 рік з 2,8% до 1,9%.

Як ідеться в повідомленні НБУ у вівторок з посиланням на позачергове засідання комітету з монетарної політики від 20 березня, оцінку зростання ВВП України на 2018 рік, навпаки, поліпшено з 3% до 3,2%.

Водночас НБУ підтвердив прогноз інфляції на поточний рік в 9,1% і на наступний – у 6%.

У зв'язку з блокадою оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2017 рік погіршено з $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на наступний - з $3,4 млрд до $4,3 млрд.

НБУ також знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець цього року з $21,3 млрд до $20,8 млрд, а на кінець наступного - з $27,1 млрд до $25,9 млрд.

"Вплив блокади на обмінний курс гривні буде обмеженим. Погіршення ситуації з платіжним балансом передусім позначатиметься на обсягах чистої закупівлі валюти на ринку для поповнення резервів", - наголошує НБУ.

Центробанк уточнює, що сам по собі ефект блокади уповільнить зростання ВВП на 1,3 процентного пункту (п.п.), проте цей негативний чинник буде частково компенсовано зростанням на 0,4 п.п. за рахунок сприятливішої ситуації для українського експорту (металів, залізної руди, зернових) на зовнішніх ринках, ніж очікувалося раніше.

Така сама часткова компенсація відбудеться, на думку НБУ, і в платіжному балансі, де негативний ефект від блокади в $1,8 млрд буде пом'якшено позитивним від поліпшення зовнішньої кон'юнктури в $1 млрд.

Як повідомлялося, питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України зникло з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня. Жодної інформації про причини таких змін на сайті Фонду немає. Порядок денний розписано до 24 березня, і питання України в ньому немає.

За даними Мінфіну, перенесення термінів проведення засідання спричинено виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Водночас НБУ у відповідь на запити ЗМІ повідомляє, що Україна перебуває в програмі співпраці з МВФ.