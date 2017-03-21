Насіров готовий до наступного допиту, але поки що слідчі його не викликають

Відсторонений від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров знову наголошує, що готовий до співпраці зі слідством, але поки що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не викликає його на допит.

"За останні два тижні дуже гучної справи тільки один допит, чекаю наступний, але поки що не запросили. Я готовий, як і казав раніше, співпрацювати зі слідством і допомагати з'ясувати обставини. Чекаємо... (але вже чотири дні без питань...)", - написав Р. Насіров на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру в скоєнні злочину голові ДФС 2 березня увечері, після чого затримали його в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ніч на 7 березня Солом’янський райсуд Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

Увечері 16 березня в САП повідомили, що за Р. Насірова його дружина внесла заставу розміром 100 млн грн.

У НАБУ Р. Насірова допитали 17 березня.