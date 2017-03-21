НБУ сподівається на рішення МВФ про 4-й транш кредиту EFF до кінця березня

Національний банк України (НБУ) розраховує на швидке завершення консультацій з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про перегляд макропоказників у зв'язку з торговою блокадою ОРДЛО та повернення питання про виділення Україні четвертого траншу кредиту EFF ще до кінця березня, повідомив заступник глави НБУ Олег Чурій.

"Перенесення дати засідання щодо України було викликане необхідністю перерахунку (макропоказників). Немає інтересу затягувати", - сказав він журналістам у Києві у вівторок.

О.Чурій повідомив, що інформація про перенесення дати засідання ради директорів МВФ та необхідність підготувати оновлений макропрогноз надійшла в Україну 18 березня, а 20 березня вже відбувся перший конференц-зв’зок із менеджментом фонду. Заступник глави НБУ додав, що українська сторона вже направила МВФ попередні оцінки.

За його словами, черговий конференц-зв’язок із представниками фонду щодо обговорення оновленого прогнозу намічено на вівторок.

"Протягом останніх кількох днів ми перебуваємо в активному діалозі з МВФ", - сказав він.

Заступник глави НБУ зазначив, що проведений аналіз показує незначний вплив блокади на макроекономічну ситуацію в Україні поточного та наступного року, обмежуючись уповільненням зростання ВВП на 0,9 процентного пункту цього року, з подальшим його прискоренням на 0,2 п. п. наступного. О.Чурій уточнив, що загалом на частку підприємств в ОРДЛО в 2016 році припало 0,7% ВВП України, тоді як раніше частка цієї території становила 15%.

Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук додав, що блокада, за оцінками Нацбанку, також призведе до зниження обсягу промислового виробництва України в 2017 році на 4,8%, переважно за рахунок 20% падіння в металургії, проте вже наступного року очікується зростання промвиробництва на 1,6%.

О.Чурій зазначив, що вплив блокади на платіжний баланс буде тривалішим, зокрема, вона додасть $0,8 млрд і $0,9 млрд дефіциту поточному рахунку платіжного балансу відповідно в цьому та наступному роках.

Водночас заступник глави НБУ зазначив, що можливе збільшення торговельного дисбалансу на курс гривні Нацбанк має намір пом'якшити зменшенням обсягів купівлі валюти в резерви.

За його словами, за період від початку лютого, коли стартувала блокада, Нацбанк не помітив суттєвого її впливу на валютний ринок. "Пропозиція (валюти) залишається великою", - сказав він.

С.Ніколайчук зазначив, що проведений аналіз показав відсутність підстав наразі для перегляду процентної політики центробанку, проте детальніша інформація із цього приводу буде після засідання правління НБУ, призначеного на 13 квітня після засідання монетарного комітету.

Інформацію про очікування української сторони повернути питання виділення четвертого траншу програми EFF до порядку денного ради директорів МВФ протягом кількох днів агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердило також джерело в уряді.

Як повідомлялося, питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України зникло з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня. Порядок денний нині розписаний до 29 березня, і питання України в ньому наразі немає.