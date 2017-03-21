Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в 2016 р. до 2,3%

Державний комітет статистики повідомив про зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2016 році 2,3%, тоді як раніше уряд на базі оцінок Держстату заявляв про 2,2%.

Згідно з інформацією статистичного відомства у вівторок, оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі 2016 року проти четвертого кварталу 2015 року поліпшено з 4,7% до 4,8%, а проти попереднього кварталу - збережено на рівні 1,9%.

Номінальний ВВП за минулий рік становив 2 трлн 383,182 млрд грн, зміна дефлятора - 17,1%.

Держстат уточнює, що в першому кварталі минулого року зростання ВВП проти аналогічного періоду минулого року становило 0,1%, тоді як проти попереднього кварталу - 0,5%.

У другому кварталі 2016 року зростання прискорилося відповідно до 1,5% та 0,9%, у третьому кварталі - до 2,3% і 1,4%, у четвертому, як уже зазначалося вище, - до 4,8% і 1,9%.

У номінальному виразі ВВП у першому кварталі минулого року дорівнював 455,637 млрд грн, у другому - 535,324 млрд грн, у третьому - 669,17 млрд грн і в четвертому - 723,051 млрд грн.

Держстат нагадує, що в 2015 році падіння реального ВВП України прискорилося до 9,8% із 6,6% у 2014 році та 0% у 2013 році.

Нацбанк України прогнозував зростання економіки поточного року на 2,8%, проте у зв'язку з торговою блокадою ОРДЛО погіршив свою оцінку до 1,9%.

Уряд до держбюджету-2017 заклав прогноз зростання ВВП на 3%, проте нині також переглядає його у бік пониження через блокаду ОРДЛО.