Запуски українських ракет відбулися успішно - Турчинов

Планові випробувальні запуски українських ракет, вироблених держконцерном "Укроборонпром" та Державним космічним агентством України, успішно відбулися у вівторок, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Сьогодні відбулися планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України. Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі", - наводить слова О.Турчинова прес-служба РНБО.

За його словами, під час випробувань було перевірено систему управління ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

О.Турчинов також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, "вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання".