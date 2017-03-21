Події

18:26 21.03.2017

КПВВ "Майорське" облаштували 4 новими модулями для оформлення пішоходів

На контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" в зоні АТО в понеділок було встановлено чотири нові модулі на пішохідних напрямках, повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби.

У модулях нестимуть службу прикордонники Краматорського загону, вони вже розпочали виконувати обов'язки.

За даними Держприкордонслужби, на початку березня такі самі модулі було встановлено на КПВВ "Новотроїцьке".

Модулі, отримані у рамках міжнародної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, облаштовано комп'ютерною технікою для контролю та оснащено п’ятьма робочими місцями для військовослужбовців Держприкордонслужби. "Це дасть змогу збільшити кількість прикордонних нарядів для пришвидшення оформлення громадян на пішохідних напрямках. Два модулі встановлено на вхід і два на вихід до неконтрольованої території", - йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, загалом бюджет програми технічної допомоги становить 3,5 млн грн, і, окрім уже облаштованих КПВВ "Новотроїцьке" та "Майорське", допоможе обладнати КПВВ "Мар’їнка". Технічне оснащення КПВВ, що фінансується у рамках гуманітарної допомоги ЄС та інших міжнародних донорів, допоможе збільшити пропускну спроможність пунктів і скоротити час очікування людей у черзі.

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