Події

18:46 21.03.2017

Бойовики від початку доби 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях

Незаконні збройні формування від початку доби 36 разів порушували режим тиші в зоні антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Обстріл позицій сил АТО триває. Російсько-окупаційні війська від початку доби 36 разів відкривали вогонь, зокрема з важкого озброєння", - ідеться у зведенні прес-центру на сторінці у Facebook.

Найгарячішим виявився донецький напрямок. З мінометів 120-го і 82-го калібру обстрілювали захисників Луганського, Авдіївки, Опитного, шахти "Бутовка" і Пісків. З гранатометів і кулеметів обстріляно українські позиції неподалік населених пунктів Зайцевого та Луганського. Увечері противник ударив з танка і протитанкових ракетних комплексів по захисниках шахти "Бутовка".

На луганському напрямку під вогнем гранатометів і великокаліберних кулеметів опинилися позиції біля Новозванівки та Кримського.

На маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Водяного, Гнутового і Павлополя. У Миколаївці працював снайпер.

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