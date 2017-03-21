Заступнику голови меджлісу Умерову вручили обвинувальний висновок у кримінальній справі

Заступнику голови меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову вручено обвинувальний висновок у кримінальній справі, відкритій стосовно нього.

"Сьогодні в республіканській прокуратурі Криму Ільмі Умерову вручили обвинувальний висновок у кримінальній справі", - написала дочка І.Умерова Айше Умерова на його сторінці у Facebook у вівторок.

Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що матеріали справи буде направлено до Бахчисарайського суду.

Як повідомлялося, слідчі кримського управління Федеральної служби безпеки Росії в травні 2016 року порушили стосовно І.Умерова кримінальну справу за статтею 280.1 КК РФ. За версією правоохоронних органів, у березні заступник голови меджлісу в ефірі телеканалу АТR публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ.

З І.Умерова узяли підписку про невиїзд. Майже місяць він проходив примусову судово-психіатричну експертизу в Сімферополі.