"Укрпошта" та періодичні видання домовилися про поетапне запровадження нових тарифів

Періодичні видання та ПАТ "Укрпошта" домовилися здійснювати заплановане підвищення тарифів на доставку преси у два етапи.

"«Укрпошта» запроваджуватиме нові тарифи поетапно: з 1 липня тарифи зростуть тільки наполовину від того підвищення, яке вони хотіли запровадити, і тільки з 1 січня 2018 року – на повний обсяг підвищення", - повідомлено в прес-релізі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) у вівторок.

Домовленості досягнуто за підсумками двогодинної наради у віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка, у якій узяли участь в. о. голови НСЖУ Сергій Томіленко, міністр інфраструктури Володимир Омелян, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, фінансовий директор ПАТ Олександр Чернявський, керівники загальнонаціональних видань "Урядовий кур'єр", "Голос України" та "Факти".

"Газетярі переконували, що запроваджувати нові тарифи без погодження з галуззю посеред року - це приклад непартнерських відносин. Особливо враховуючи те, що "Укрпошта" не розрахувалася з виданнями за передплату. Позицію журналістів підтримав і віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко", - ідеться в прес-релізі.

Як повідомлялося, "Укрпошта" планувала з 1 липня 2017 року підвищити тарифи на прийом і доставку періодичних видань у середньому на 48%.