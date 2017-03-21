У Москві поліція затримала українського журналіста Цимбалюка

Поліція затримала в Москві українського журналіста Романа Цимбалюка, який працює в Росії, про що повідомив сам журналіст.

"Нас затримали, везуть до місцевого відділення поліції перевіряти "законність" зйомки. Уперше в житті в машині поліції. Не спрацювала акредитація МЗС РФ. Говорять, що ми вигукували гасла, а може, і проводили «мітинг»", - написав він на сторінці у Facebook у вівторок увечері.

Перед цим Р.Цимбалюк повідомив, що у нього забрали документи.