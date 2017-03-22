Бойовики за добу 76 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики 76 разів обстрілювали позиції Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок обстрілу поранений один український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку бойовики вели найбільш інтенсивні обстріли по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та шахті "Бутовка" - застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети і великокаліберні кулемети. Крім того, по Авдіївці та шахті "Бутовка" бойовики вели вогонь з танків, а по Зайцевому - з артилерії калібру 152 мм.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в околицях Золотого, Новозванівки та Кримського із застосуванням мінометів калібру 120 мм, гранатометів і кулеметів.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине, Лебединське і Красногорівку з мінометів калібру 120 мм, гранатометів і кулеметів, Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, Мар’їнку - з танка.

"В окремих випадках, аби пригасити активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь", - уточнюють у повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.