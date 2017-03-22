Цимбалюк, якого відпустили з відділення поліції в Москві, озвучив подробиці свого затримання

Затриманий раніше поліцейськими в Москві кореспондент українського інформаційного агентства УНІАН Роман Цимбалюк озвучив деталі свого затримання в ефірі каналу "112.Україна" у вівторок увечері.

"Усе гаразд. Принаймні, станом на цю хвилину. Сьогодні, виконуючи наше редакційне завдання, вирушив до Московського держуніверситету записувати інтерв'ю з аспірантом Захаром (Захаром Сарапуловим - ІФ). Це той сміливець, який вивісив 18 березня з одного з вікон Московського держуніверситету український прапор. Він у такий цікавий спосіб намагався протестувати проти поганих умов проживання в гуртожитку. Ми його знайшли, записали з ним дуже цікаве інтерв'ю... Але коли я попросив його показати нам прапор, який він вивішував, то після цього до нас підійшов поліцейський, почали перевіряти документи, почали говорити, щоб начебто ми тут проводимо несанкціонований мітинг або вигукуємо якісь гасла. Акредитації МЗС їм стало недостатньо, приїхав якийсь оперуповноважений, який також дуже багато розпитував, чим ми займаємося", - сказав Р.Цимбалюк.

Р.Цимбалюк зазначив, що його з колегами та З.Сарапулова забрали до поліцейського відділку без пояснення причин.

"Зрештою, нас забрали до відділку. Причину не пояснили, але сказали, щоб проаналізувати наші матеріали, це не можна зробити на місці, і забрали, власне, до відділку поліції. Там ми провели три години. Після всіх цих формальностей нас відпустили. У тому числі Захара - нашого героя. Ми зараз працюємо", - сказав журналіст.

При цьому, за словами Р.Цимбалюка, поліція під час затримання силу не застосовувала.

Як повідомлялося, раніше Р.Цимбалюк повідомив про своє затримання в Москві і про те, що в нього забрали документи. "Нас затримали, везуть до місцевого відділення поліції перевіряти "законність" зйомки. Уперше в житті в машині поліції. Не спрацювала акредитація МЗС РФ. Говорять, що ми вигукували гасла, а може, і проводили «мітинг»", - повідомив він.

Пізніше журналіст написав: "Дві години вже у відділенні поліції, ще година, і зобов'язані відпустити".

Посольство України в РФ підтвердило затримання Р.Цимбалюка і повідомило, що до відділення поліції виїхав консул, який перевіряє й уточнює інформацію про його затримання. Посольство також зв'язалося з Міністерством внутрішніх справ РФ для уточнення обставин затримання журналіста.

Трохи пізніше Р.Цимбалюк повідомив про своє звільнення.

"Дякую всім, хто переживав, нас відпустили", - написав Р.Цимбалюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок, проілюструвавши повідомлення фотографією себе на тлі входу до поліцейського відділення.

"Вперше потрапив до відділення за 36 років. Причому тверезий", - додав журналіст.