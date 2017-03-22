Події

10:11 22.03.2017

У Києві відремонтують понад 200 ліфтів у 2017 році

У Києві планують здійснити ремонт, модернізацію або заміну 207 ліфтів у житлових будинках, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Значна частина житлових будинків столиці перебуває в незадовільному технічному стані. І ситуація з ліфтами надзвичайно складна. У столиці експлуатують 22 тисячі 134 ліфти, з них близько 10 тисяч відпрацювали свій експлуатаційний вік - 25 років. Ми не можемо одночасно їх усі замінити або вимкнути. Але їх щороку перевіряють і визначають ті підйомники, що потребують ремонту в першу чергу", – передає прес-служба КМДА слова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Як повідомляється, запланований ремонт ліфтів коштуватиме понад 200 млн грн.

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