Події

10:13 22.03.2017

У Дарницькому районі Києва реконструюють очисні споруди

У Дарницькому районі Києва в 2017 році реконструюють очисні споруди дощової каналізації "Харківські", повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Проект реконструкції передбачає створення сучасних очисних споруд закритого типу, що забезпечать механічну очистку від габаритного сміття, тонкошарове відстоювання та фільтрацію осаду. Завдяки реалізації сучасної технології екологічний стан водойм на проспекті Бажана значно покращиться, що дасть змогу повноцінно використовувати їхній рекреаційний потенціал. Крім того, навколо очисних споруд створять сучасну рекреаційну зону та набережну", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Повідомляється, що потужність реконструйованих очисних споруд становитиме 1200 літрів на секунду. Площа водозабору становитиме понад 500 га.

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