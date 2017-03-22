Події

10:14 22.03.2017

Четверо військовослужбовців постраждало внаслідок пожежі в Луганській області

Унаслідок пожежі в смт Троїцьке Луганської області четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад дістало термічних опіків різного ступеня ураження, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Силами пожежних розрахунків з міста Попасної пожежу було ліквідовано. Постраждалих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти - вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 до військового госпіталю Дніпра", - повідомляється на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook у середу.

Військова служба правопорядку розпочала перевірку для з'ясування обставин виникнення пожежі.

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