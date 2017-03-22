СОТ вирішила створити групу експертів в спорі України з РФ щодо транзиту

Орган з врегулювання спорів Світової організації торгівлі (СОТ) 21 березня ухвалив рішення створити групу експертів у спорі за позовом України до Російської Федерації щодо обмеження транзиту з України територією РФ, зокрема до Казахстану та Киргизії, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська.

"Нас підтримують країни ЄС, США, Бразилія, Індія, Туреччина, Китай, Норвегія, Японія, Канада, Корея, Сінгапур, Парагвай, бо розуміють, що агресія РФ щодо України є грубим нехтуванням всіма нормами і правилами міжнародної торгівлі", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Н.Микольська наголосила, що цей позов є дуже важливим для України, оскільки обмеження транзиту - це маніпуляції Росії, спрямовані на завдання шкоди відносинам України з третіми країнами, а також на обмеження цих країн в доступі до українського продовольства.

Торговий представник нагадала, що Україна 14 вересня 2016 року направила вимогу до СОТ щодо консультацій із РФ стосовно заходів з обмеження транзитного руху, які було проведено 10 листопада.

Після цього 9 лютого 2017 року українська сторона направила вимогу про створення групи експертів у справі DS 512 "РФ - заходи щодо транзитного руху", а 20 лютого Росія відхилила цю вимогу.