Для участі у ЗНО в Україні зареєструвалися 223 тис. осіб

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) в Україні зареєструвалися більше ніж 223 тис. осіб, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки з посиланням на дані Українського центру оцінювання якості освіти.

"Станом на 20 березня, за оперативними даними Українського центру оцінювання якості освіти, цього року по всій Україні на ЗНО зареєструвалося більше ніж 223 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що нині триває доопрацювання регіональними центрами реєстраційних документів, які були відправлені поштою у встановлені терміни, а уточнені дані буде оприлюднено пізніше.

Внести зміни до реєстраційних даних або усунути причини, що стали підставою для відмови в реєстрації, можна до 31 березня.

Учасники оцінювання можуть внести зміни до персональних даних, перереєструвавшись.

Для цього їм необхідно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою сервісу "Внести зміни", сформувати та оформити нову реєстраційну картку, а також наново подати необхідний комплект документів.