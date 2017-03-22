Укргазбанк спростовує поширену ЗМІ інформацію про блокування валютних операцій

Укргазбанк (Київ) продовжує здійснювати всі платежі клієнтів, зокрема в іноземній валюті, в повному обсязі та без обмежень, повідомляється на веб-сайті фінустанови.

"Поширена в ЗМІ інформація щодо призупинення платежів у доларах США є некоректною, оскільки таке призупинення стосується виключно клієнтів тих банків, що не мають прямих кореспондентських рахунків в іноземних фінансових установах, а працюють через лоро-рахунки в Укргазбанку. Це призупинення відбулося виключно з ініціативи Deutsche Bank Trust Company Americas New York і не має жодного відношення до поточної діяльності та фінансового стану Укргазбанку", - наголошує прес-служба фінустанови.

АБ "Укргазбанк" створено в 1993 році. Станом на 1 січня 2017 року держава володіла 94,9409% його акцій.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2017 року Укргазбанк за розміром активів посідав п’яте місце (53,681 млрд грн) серед 93 банків, що діяли в країні.