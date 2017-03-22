Нацполіція проведе місячник добровільної здачі зброї у квітні

Національна поліція України проведе місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спеціальних засобів із метою виведення зазначених предметів із незаконного обігу, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, відповідно до вимог ст. 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, особи, які в добровільному порядку здали мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, отримають можливість у подальшому зареєструвати цю зброю в особисту власність на законних підставах.