ВИПРАВЛЕННЯ: "Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів

НАК "Нафтогаз України" з 1 квітня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 10,3% (на 878,4 грн) - до 7 тис. 675,2 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Згідно з прес-релізом компанії, зазначена ціна актуальна для споживачів, що закуповують газ в об'ємі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед НАК.

Для інших покупців ціна наступного місяця зменшиться на 9,8% (на 922,8 грн) - до 8 тис. 516,4 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Як повідомлялося, НАК встановила ціну на газ для промспоживачів за передоплатою та без наявності боргів на січень 2016 року на рівні 6,936 тис. грн, у лютому - 6 тис. 733,2 грн, у березні - 6,72 тис. грн, у квітні - 6,72 тис. грн, у травні - 5 тис. 912,4 грн, у червні - 5 тис. 995,2 грн, у липні - 5 тис. 995,2 грн, у серпні - 6 тис. 555,6 грн, у вересні - 6,036 тис. грн, у жовтні - 6 тис. 343,2 грн, у листопаді - 7,38 тис. грн, у грудні - 7 тис. 780,8 грн (усі - з ПДВ).

У січні 2017 року НАК встановила ціну на газ для промспоживачів за передоплатою та без наявності боргів на рівні 7 тис. 551,6 грн за 1 тис. куб. м, у лютому - 9 тис. 214,8 грн за 1 тис. куб. м, у березні - 8 тис. 553,6 грн за 1 тис. куб. м (усі - з ПДВ).

Із 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. Відтоді "Нафтогаз України" постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.