Бойовики зранку обстріляли Водяне з великокаліберної артилерії та СПГ

Незаконні збройні формування обстріляли вранці в середу с. Водяне Новоазовського району Донецької області із застосуванням великокаліберного озброєння, що підлягає відведенню відповідно до Мінських домовленостей, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом години, починаючи з 9:00, противник застосував артилерію калібром 122 мм - 14 пострілів, а також СПГ по позиціях Збройних сил України, що є грубим порушенням Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook у середу.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється, додали в прес-центрі штабу.

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю констатує, що обстріли з боку бойовиків позицій ЗСУ та ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів на маріупольському напрямку тривають.