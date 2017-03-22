Події

12:21 22.03.2017

Розраховані Кабміном уточнені з урахуванням блокади Донбасу макропоказники близькі до цифр НБУ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що розраховані Кабінетом Міністрів уточнені з урахуванням наслідків блокади Донбасу макропоказники економічного розвитку країни відповідають розрахункам Національного банку України.

"Сьогодні ми майже вже завершили оцінку впливів (блокади - ІФ), і у нас є цифри, на які ми вийшли... Учора була публічна позиція НБУ, ви можете на неї посилатися", - сказав міністр фінансів журналістам перед засіданням уряду в середу.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", О.Данилюк уточнив, що прогноз зростання ВВП, розрахований урядом, збігається з таким у НБУ і становить на 2017 рік 1,9%. За його словами, дефіцит бюджету буде збережено на тому рівні, який передбачено нині.

"Ми довели, що ефект є, але в принципі не такий значний, і що наша економіка впорається з негативними наслідками, і ми віримо в те, що економіка розвиватиметься", - сказав міністр.

О.Данилюк додав, що розрахунки буде передано Міжнародному валютному фонду в середу.

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