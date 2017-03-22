Події

12:38 22.03.2017

Гройсман закликав відповідальні за ремонт доріг служби "вийти в поля"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), Міністерство інфраструктури та інші служби, відповідальні за ремонт доріг, "вийти в поля".

"Я наполягаю на тому, щоб усі служби автомобільних доріг, Володимире Володимировичу (міністр інфраструктури Володимир Омелян - ІФ), були в полі, міністерство, хто у нас відповідає там, були в полі. Нехай з автомобілів не виходять, але мають дати якість, мають визначити пріоритетність", - сказав він під час засідання Кабінету Міністрів у середу.

Прем'єр зазначив, що готовий допомогти у вирішенні питань.

В.Гройсман продемонстрував на засіданні уряду відео стану українських доріг, а також відео, на якому автодорожні служби здійснювали ремонт ділянки дороги з порушенням технологій, засипаючи ями землею.

Прем'єр закликав місцеву владу не очікувати сигналу для початку ремонтних робіт із Києва, а вже розпочинати їх.

В.Гройсман наголосив, що має намір інспектувати ремонт доріг: "Я об'їжджатиму дороги постійно по країні й особисто переконуватимуся в тому, як де організовані дороги".

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