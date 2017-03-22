Гройсман підтверджує намір схвалити репрофайлінг портфеля ОВДП Нацбанку

- Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтверджує намір уряду схвалити репрофайлінг (реструктуризацію з продовженням терміну обігу - ІФ) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що належать Національному банку України (НБУ).

"Що стосується коштів (для ремонту доріг - ІФ), ми отримаємо репрофайлінг в НБУ, як передбачено законом про державний бюджет на 2017 рік. Таким чином, протягом року у нас буде в наявності 30 млрд грн: 15 млрд грн уже є, і 15 млрд грн буде від репрофайлінгу", - сказав він під час засідання уряду в середу.

Як повідомлялося з посиланням на оцінки Нацбанку, реструктуризація його портфеля ОВДП могла б скоротити заплановані в 2017 році витрати Мінфіну за зазначеним боргом на 33 млрд грн - із 47 млрд грн до близько 14 млрд грн.

Станом на кінець січня НБУ продовжував переговори з Мінфіном і ще не погодив усіх умов реструктуризації цінних паперів. Передбачається, що цінні папери буде конвертовано в довгострокові гривневі облігації, дохідність яких буде прив'язана до рівня інфляції. На той момент обговорювався термін у 30 років. Водночас такий репрофайлінг приведе до скорочення виплат Нацбанку до держбюджету-2018, оскільки зменшить його прибуток за поточний рік.

Механізм спрямування коштів, що звільнилися за рахунок репрофайлінгу ОВДП, на дорожнє будівництво закріплений у законі про держбюджет-2017.

Станом на 8 лютого номінальна вартість портфеля ОВДП Нацбанку становила 383,34 млрд грн, або 57,5% від загального номінального обсягу ОВДП в обігу.