Вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" в Стокгольмі сягають $50 млрд, можуть зрости до $80 млрд

Вимоги російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі становлять близько $50 млрд і потенційно можуть зрости до $80 млрд, повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко під час онлайн-інтерв'ю виданню "Новое время".

"Вони вимагають від нас уже близько $50 млрд (те, що ми, на їхню думку, мали заплатити і не заплатили за відповідні об'єми газу). Якщо ми подивимося на майбутнє, на термін до закінчення контракту, то додатково це буде ще близько $30 млрд", - сказав він.

Як повідомлялося, "Газпром" у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з проханням про арбітраж із метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-му і 2014 роках газ. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони на реекспорт. Суд об'єднав обидва позови.

Ухвалення рішення арбітрами щодо контракту на постачання газу планується наприкінці березня 2017 року.