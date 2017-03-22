Один український військовий поранений у зоні АТО за минулу добу

Один український військовослужбовець дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко

"За минулу добу один наш військовий поранений - унаслідок обстрілу в Мар’їнському районі", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

А.Лисенко поінформував, що на луганському напрямку бойовики весь день провокували сили АТО на відкриття вогню у відповідь, зокрема випустили три міни в Новозванівці, здійснили один обстріл у районі Бахмутської траси, обстріл тривалістю 25 хвилин у Кримському, в районі Станиці Луганської - три провокації з використанням стрілецького озброєння.

Загалом за добу на луганському напрямку зафіксовано 16 обстрілів.

На донецькому напрямку тривали обстріли з боку бойовиків на Світлодарській дузі. В Авдіївці за добу бойовики випустили по позиціях сил АТО і житлових кварталах 30 танкових снарядів і 60 мінометних мін, також застосовували стрілецьке озброєння і гранатомети. У районі донецького аеропорту зафіксовано три мінометні обстріли. У Зайцевому мінометно-артилерійський обстріл тривав близько 10 хвилин, противник випустив 10 мін і 20 артилерійських снарядів.

Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 33 обстріли, 17 із них - із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку на ділянці Павлопіль-Широкине важку зброю бойовики не застосовували, у Водяному мали місце короткострокові провокації. У Мар’їнському районі бойовики випустили по позиціях сил АТО 70 мінометних милий і 3 танкові снаряди. За добу на цьому напрямку зафіксовано 27 обстрілів.