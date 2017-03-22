Події

13:25 22.03.2017

Один український військовий поранений у зоні АТО за минулу добу

Один український військовослужбовець дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко

"За минулу добу один наш військовий поранений - унаслідок обстрілу в Мар’їнському районі", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

А.Лисенко поінформував, що на луганському напрямку бойовики весь день провокували сили АТО на відкриття вогню у відповідь, зокрема випустили три міни в Новозванівці, здійснили один обстріл у районі Бахмутської траси, обстріл тривалістю 25 хвилин у Кримському, в районі Станиці Луганської - три провокації з використанням стрілецького озброєння.

Загалом за добу на луганському напрямку зафіксовано 16 обстрілів.

На донецькому напрямку тривали обстріли з боку бойовиків на Світлодарській дузі. В Авдіївці за добу бойовики випустили по позиціях сил АТО і житлових кварталах 30 танкових снарядів і 60 мінометних мін, також застосовували стрілецьке озброєння і гранатомети. У районі донецького аеропорту зафіксовано три мінометні обстріли. У Зайцевому мінометно-артилерійський обстріл тривав близько 10 хвилин, противник випустив 10 мін і 20 артилерійських снарядів.

Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 33 обстріли, 17 із них - із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку на ділянці Павлопіль-Широкине важку зброю бойовики не застосовували, у Водяному мали місце короткострокові провокації. У Мар’їнському районі бойовики випустили по позиціях сил АТО 70 мінометних милий і 3 танкові снаряди. За добу на цьому напрямку зафіксовано 27 обстрілів.

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" допускає своє банкрутство в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі - Вітренко

Вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" в Стокгольмі сягають $50 млрд, можуть зрости до $80 млрд

Розраховані Кабміном уточнені з урахуванням блокади Донбасу макропоказники близькі до цифр НБУ

Бойовики зранку обстріляли Водяне з великокаліберної артилерії та СПГ

ВИПРАВЛЕННЯ: "Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив проект указу президента про призначення стипендій 13 видатним діячам інформсфери

Кабмін продовжив до травня термін ідентифікації Ощадбанком переселенців

Кабмін продовжив дію спецзобов'язань "Нафтогазу України" ще на рік

Гройсман підтверджує намір схвалити репрофайлінг портфеля ОВДП Нацбанку

Гройсман закликав відповідальні за ремонт доріг служби "вийти в поля"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4523.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА