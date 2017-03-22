Кабмін продовжив дію спецзобов'язань "Нафтогазу України" ще на рік

Кабінет Міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання, що покладаються на НАК "Нафтогаз України" та інші суб'єкти ринку природного газу, ще на рік - до квітня 2018 року.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

При цьому МЕРТ і Міненерговугілля доручено доопрацювати документ з урахуванням пропозицій і зауважень Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, проект відповідної постанови був підготовлений МЕРТ і передбачав, що ціна газу, який реалізовується населенню та релігійним організаціям після 1 квітня 2017 року (після закінчення терміну спецзобов'язань, встановлених чинною постановою Кабміну) і до 1 жовтня 2017 року, залишиться незмінною - 4942 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл).

Водночас до 1 серпня Міненерговугілля має розрахувати нову ціну імпортного паритету. За такого розрахунку береться до уваги ціна газу на німецькому хабі NCG за 12 місяців, що передують розрахунку, а також середня вартість його транспортування, курс валют. Якщо ціна імпортного паритету більш ніж на 10% відрізнятиметься від 4942 грн за 1 тис. куб. м, то на період із 1 жовтня 2017 р. до 1 квітня 2018 р. саме цю нову цифру буде встановлено як діючу ціну для населення і релігійних організацій (в іншому разі ціна залишиться на старому рівні - 4942 грн).