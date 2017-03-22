Події

13:37 22.03.2017

Кабмін продовжив дію спецзобов'язань "Нафтогазу України" ще на рік

Кабінет Міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання, що покладаються на НАК "Нафтогаз України" та інші суб'єкти ринку природного газу, ще на рік - до квітня 2018 року.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

При цьому МЕРТ і Міненерговугілля доручено доопрацювати документ з урахуванням пропозицій і зауважень Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, проект відповідної постанови був підготовлений МЕРТ і передбачав, що ціна газу, який реалізовується населенню та релігійним організаціям після 1 квітня 2017 року (після закінчення терміну спецзобов'язань, встановлених чинною постановою Кабміну) і до 1 жовтня 2017 року, залишиться незмінною - 4942 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл).

Водночас до 1 серпня Міненерговугілля має розрахувати нову ціну імпортного паритету. За такого розрахунку береться до уваги ціна газу на німецькому хабі NCG за 12 місяців, що передують розрахунку, а також середня вартість його транспортування, курс валют. Якщо ціна імпортного паритету більш ніж на 10% відрізнятиметься від 4942 грн за 1 тис. куб. м, то на період із 1 жовтня 2017 р. до 1 квітня 2018 р. саме цю нову цифру буде встановлено як діючу ціну для населення і релігійних організацій (в іншому разі ціна залишиться на старому рівні - 4942 грн).

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" допускає своє банкрутство в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі - Вітренко

Один український військовий поранений у зоні АТО за минулу добу

Вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" в Стокгольмі сягають $50 млрд, можуть зрости до $80 млрд

Розраховані Кабміном уточнені з урахуванням блокади Донбасу макропоказники близькі до цифр НБУ

Бойовики зранку обстріляли Водяне з великокаліберної артилерії та СПГ

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив проект указу президента про призначення стипендій 13 видатним діячам інформсфери

Кабмін продовжив до травня термін ідентифікації Ощадбанком переселенців

Гройсман підтверджує намір схвалити репрофайлінг портфеля ОВДП Нацбанку

Гройсман закликав відповідальні за ремонт доріг служби "вийти в поля"

ВИПРАВЛЕННЯ: "Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Паяльники
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА