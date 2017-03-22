Кабмін продовжив до травня термін ідентифікації Ощадбанком переселенців

Кабінет Міністрів України продовжив термін здійснення фізичної ідентифікації Ощадбанком вимушених переселенців на один місяць - до травня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"На прохання Державного ощадного банку України, який здійснює фізичну ідентифікацію внутрішньо переміщених осіб, пропонується продовжити термін такої першої ідентифікації на один місяць", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання Кабміну.

Він уточнив, що термін ідентифікації продовжено до травня.