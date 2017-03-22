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13:47 22.03.2017

Кабмін схвалив проект указу президента про призначення стипендій 13 видатним діячам інформсфери

Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про призначення державних стипендій 13 видатним діячам інформаційної сфери.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом без обговорення.

Проектом указу передбачено призначення дворічних стипендій 12 діячам інформсфери та однієї довічної для діяча інформсфери віком понад 70 років.

Розмір стипендій становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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