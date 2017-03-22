Кабмін схвалив проект указу президента про призначення стипендій 13 видатним діячам інформсфери

Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про призначення державних стипендій 13 видатним діячам інформаційної сфери.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом без обговорення.

Проектом указу передбачено призначення дворічних стипендій 12 діячам інформсфери та однієї довічної для діяча інформсфери віком понад 70 років.

Розмір стипендій становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.