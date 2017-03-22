Кабмін попередньо схвалив законопроект про Службу фінрозслідувань і відправить його на Раду реформ

Кабінет Міністрів України в середу попередньо схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань (СФР), яку буде створено замість податкової міліції та підрозділів з боротьби з економічними злочинами Національної поліції та Служби безпеки і оборони.

"Є пропозиція попередньо погодити цей проект закону, направити його на Раду реформ, розпочати там його обговорення для формування остаточної редакції. І проситимемо український парламент швидко схвалити цей закон", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як уточнив міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи законопроект, під час його підготовки у створеній прем'єром робочій групі було досягнуто консенсусу із найбільш спірного питання - сфери підслідності. За словами міністра, вона буде оптимально обмеженою - міститиме 21 статтю Кримінального кодексу, що описують злочини, які завдають 80% усіх втрат від злочинів державі.

О.Данилюк додав, що у СФР буде ще додаткова підслідність (право розслідування злочинів, які виявляються і прямо пов'язані з основними злочинами) за 11 статтями КК.

Він уточнив, що за пропозицією глави Міністерства внутрішніх справ до повноважень служби було додано корупційні злочини, зловживання владою та службовим становищем, але якщо вони не підпадають під повноваження Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

За словами глави Мінфіну, СФР створюється як центральний орган виконавчої влади, робота якого спрямовується через уповноваженого міністра. Він матиме центральний апарат і сім територіальних органів із граничною чисельністю до 3,5 тис. осіб, тоді як на сьогодні в трьох органах зайняті близько 15 тис. осіб. Відбір і призначення працівників СФР здійснюватимуться на базі конкурсу, організованого міністром, зазначив О.Данилюк.

Найбільші спори на засіданні викликало питання гарантування в законі високого рівня зарплат у СФР. Проти цього виступили віце-прем'єр із соціальної політики, міністри оборони та молоді і спорту, пропонуючи визначати її за загальними правилами на засіданні Кабінету Міністрів, тоді як глава Мінфіну наполягав на такому винятку для формування довіри до нової служби та залучення до неї кваліфікованих і некорумпованих кадрів.

"Ми знайдемо правильне формулювання, щоб забезпечити нормальну зарплату, але в розумних рамках", - підсумував дискусію В.Гройсман, зазначивши, що це питання буде винесено для обговорення на Раді реформ.