Медіагрупа "1+1 медіа" запустила власну супутникову передавальну станцію Uplink

Медіагрупа "1+1 медіа" 22 березня запустила власну наземну супутникову передавальну станцію Uplink, що дає змогу самостійно здійснювати трансляцію сигналу на супутник SES Astra 4a для своїх телеканалів, а також бути провайдером передачі зв'язку для клієнтів із зовнішнього ринку.

Як повідомляється прес-релізі медіагрупи в середу, станція розташована в будівлі головного офісу "1+1 медіа".

"Підготовка та реалізація проекту зі створення передавальної станції "1+1 медіа" зайняла більше року. Проектування й інсталяцію об'єкта виконали фахівці українських проектних, будівельно-монтажних та інтеграційних компаній за участі та під керівництвом фахівців медіагрупи. Основу комплексу становить обладнання чотирьох світових компаній − лідерів галузі: Ericsson, СPI, SatCom Technologies, SatService", - йдеться в релізі.

За підрахунками компанії, вкладені в реалізацію проекту інвестиції вийдуть на окупність уже в перші два роки роботи.

Uplink - високотехнологічна телемовна платформа з терміном служби понад десять років і повністю автоматизованою системою роботи. Роботою станції керують дві системи NMS (Network Management System) - n-Compass (Ericsson) та Sat NMS (SatService).

Медіахолдинг "1+1 медіа", контролює телеканали "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" і "УНІАН-ТБ", а також інформагентство УНІАН, інтернет-проекти "Главред" і "Телекритика". Основним власником групи є бізнесмен Ігор Коломойський.