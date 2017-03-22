Події

14:49 22.03.2017

Захід має допомогти Україні в боротьбі з корупцією і підтримати з військової точки зору - посол Іспанії

Посол Іспанії в Україні Херардо Бугайов Оттоне вважає, що боротьба з корупцією в Україні має стати ключовою серед реформ.

"Це ключ до всього - боротьба з корупцією. Коли буде покінчено з корупцією і в Україні буде верховенство права, тоді буде зовсім зрозуміло, що це 100% поразка (Росії - ІФ)", - сказав він на прес-конференції в середу в Києві .

Дипломат наголосив, що після того, як з корупцією в Україні буде покінчено, в країну зможуть прийти іноземні інвестори.

Крім того, на його думку, західні країни мають підтримувати Українську державу на шляху до реформ: "З боку Заходу ... Він повинен допомогти Україні в боротьбі з корупцією і підтримати її з військової точки зору, щоб Росія бачила, що нова авантюра не пройде".

Посол також зазначив, що Росії зможе протистояти лише економічно потужна, вільна від корупції, з сильною армією Україна. Тому, на його переконання, Україна має зміцнити свої Збройні сили.

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