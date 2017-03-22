В Україні через 3 місяці запрацює центр навчання тренерів-парамедиків за стандартами НАТО - Богомолець

Центр для навчання тренерів-парамедиків за стандартами НАТО розпочне роботу в Україні через 3 місяці, повідомила голова комітету з питань охорони здоров'я (фракція "Блок Петра Порошенка") Ольга Богомолець.

"Більше року моїх переговорів з штаб-квартирою НАТО завершилися результатом: сьогодні вирушив автобус з 15 співробітниками Міністерства внутрішніх справ, ДСНС до тренінг-центру для парамедиків у Румунії. За їх повернення, через три місяці, такий самий центр для тренерів-парамедиків буде створено в Україні ", - розповіла О. Богомолець на брифінгу, повідомляє прес-служба БПП.

Вона зазначила, що в такому центрі пройдуть навчання пожежні, поліцейські, водії, вчителі.

"У майбутньому вони зможуть проходити навчання і засвоювати навички рятувальника, парамедика, саме ті служби, які повинні вміти рятувати і зберігати життя і здоров'я людей. Я дуже сподіваюся, що створення такого тренінгового центру буде кузнею нових кадрів, що надасть можливість створити нові робочі місця", - наголосила О.Богомолець.

Глава комітету зазначила, що саме навички тренерів-парамедиків актуальні в Україні як ніколи і не тільки під час бойових дій на сході. "Реєструється майже 5000 смертей в дорожніх аваріях. Це саме ті випадки, в яких наші рятувальники, поліцейські-парамедиків зможуть надавати долікарську медичну допомогу тим, хто її потребує", - пояснила вона.

За її словами, створивши тренінг-центр в Україні за стандартами НАТО, "ми будемо мати досвід і знання, які є у НАТО".

О.Богомолець висловила подяку міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову за підтримку цього проекту. "Коли ми створимо цю систему, це надасть змогу створити нові робочі місця для демобілізованих, хлопців, які зможуть отримати навички та стати парамедиками і продовжувати рятувати життя людей вже в мирний час", - додала вона.