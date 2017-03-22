Акціонери Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен" ухвалили рішення про відчуження її майна

Акціонери ПАТ "Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»" ухвалили рішення про відчуження майна підприємства.

Як підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії, згідно з рішенням зборів акціонерів ідеться про відчуження комплексу самої фабрики та земельної ділянки.

Згідно з повідомленням ПАТ "Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»" у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), вартість його активів становить 59,494 млн грн, граничну вартість угоди визначено на рівні 65 млн грн.

Як повідомлялося, у лютому 2014 року Маріупольська кондитерська фабрика "Рошен" зупинила роботу. Корпорація Roshen пояснювала закриття підприємства тиском з боку податкових органів, а також забороною на постачання виробленої в Україні продукції Roshen до Росії.

За словами президента компанії В'ячеслава Москалевського, Roshen має намір розрахуватися з акціонерами після ліквідації Маріупольської кондитерської фабрики, яка є колективним підприємством.

"Раніше це (Маріупольська кондфабрика - ІФ) було колективне підприємство, і я хочу віддати гроші тим акціонерам, які там були, окрім нас. Наша частка у статутному капіталі цієї фабрики - 94%, інші 6% - це інші акціонери. Статутний капітал підприємства - 41 млн грн", - пояснив раніше президент Roshen в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

До корпорації Roshen, одного з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, входять Київська, Маріупольська (нині перебуває на стадії ліквідації), Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", а також Липецька фабрика "Рошен", кондитерська фабрика Клайпеди (Литва) і фабрика BonbonettiChoco (Угорщина). Липецьку фабрику в Росії буде закрито з квітня 2017 р. Корпорація має власну мережу фірмових магазинів і реалізує благодійні та соціально-культурні проекти.

У січні 2016 року було підписано договір, за яким Петро Порошенко передав свою 85-відсоткову частку в корпорації до незалежного сліпого трасту (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель трасту має також чотирирічне доручення на переговори про продаж активів. Президентові корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", а ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.