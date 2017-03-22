Україна в січні-2017 імпортувала 1,6 млрд куб. м газу на $394 млн

Україна в січні 2017 року імпортувала 1 млрд 610,49 млн куб. м природного газу на загальну суму $394 млн.

Таким чином, за даними Державної служби статистики, середня ціна імпортованого країною газу в січні-2017 становила 244,6 за 1 тис. куб. м проти $228,8 у грудні-2016.

Від контрагентів зі Швейцарії отримано 744,999 млн куб. м газу на $182,928 млн (середня - $ 245,5), Німеччини - 455,018 млн куб. м на $112,961 млн ($ 248,3), Франції - 143,554 млн куб. м на $35,699 млн ($ 248,7), Польщі - 109,504 млн куб. м на $24,365 млн ($ 222,5), Великобританії - 95,993 млн куб. м на $23,471 млн ($244,5), Словаччини - 25,897 млн куб. м на $ 6,35 млн ($245,2), Люксембургу - 15,28 млн куб. м на $ 3,306 млн ($216,4), Австрії - 14,37 млн куб. м на $ 3,515 млн ($244,6), Угорщини - 5,875 млн куб. м на $1,405 млн ($239,2).

Як повідомлялося з посиланням на Держстату, Україна в 2016 році імпортувала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газу на загальну суму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ імпортувався з боку Європи.

Зокрема НАК "Нафтогаз України" в 2016 році імпортував близько 8,2 млрд куб.м. газу у 15 європейських постачальників на суму близько $1,6 млрд. Загалом імпортом газу до України в минулому році займалося понад 20 компаній.