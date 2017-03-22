Путін: "Північний потік" не спрямовано проти когось, ми готові до розвитку стосунків, зокрема і з Україною

Проект "Північний потік" не спрямовано проти якихось партнерів, Росія готова продовжувати відносини з усіма партнерами, зокрема і з Україною, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ще раз хотів би наголосити, що цей проект не спрямовано проти жодних наших партнерів, зокрема і російських партнерів. Ми готові з усіма нашими партнерами продовжувати відносини, зокрема і з Україною як транзитером", - сказав В. Путін на зустрічі з головою концерну BASF Куртом Боком.

Він додав: "Але виходимо з того, що нам надаватимуться надійні, економічно вигідні ринкові умови для спільної роботи".