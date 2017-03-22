Події

15:50 22.03.2017

Іспанія готова підписати угоду про спільний авіапростір Україна-ЄС у разі вилученні з нього аеропорту Гібралтару

Іспанія готова підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом у вирішенні спірних питань, зокрема, вилучення з договору аеропорту в Гібралтарі, який є спірним у відносинах із Великобританією, повідомив посол Іспанії в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне.

"Ми пропонуємо вирішення цього питання цілком реальним чином .... Це проблема між двома країнами, і ми пропонуємо при підписанні договору зробити додатковий пункт, в якому йдеться про те, що цей аеропорт (у Гібралтарі - ІФ) вилучається з цього договору. І ми готові хоч завтра підписати цей договір за наявності такого пункту", - сказав посол на прес-конференції в середу в Києві.

Він також зазначив, що, можливо, таку проблему буде вирішено з виходом Великобританії з Європейського Союзу: "Можливо, це питання буде вирішено в результаті Brexit, коли Британія вийде з ЄС, то вона автоматично вийде з цього договору, і не буде цього питання".

За його словами, така проблема стосується не лише України, а й, наприклад, Бразилії, проте для Іспанії питання зі статусом аеропорту в Гібралтарі є принциповим.

Як повідомлялося, Україна і ЄС вже кілька разів відкладали підписання угоди про спільний авіапростір. Офіційною причиною затримки є неузгодженість позицій Іспанії і Великобританії щодо формулювання в цій угоді статті про територіальне застосування в частині аеропорту Гібралтар.

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