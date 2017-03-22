Події

15:59 22.03.2017

Уряд затвердив склад госпітальних округів 11 областей

Кабінет Міністрів України затвердив склад госпітальних округів 11 областей, а також міста Києва.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Затверджено склад госпітальних округів Тернопільської, Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Чернігівської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок створення госпітальних округів з метою реформування та впорядкування мережі медустанов. Водночас представники місцевої влади зазначали, що критерії створення госпітальних округів недостатньо чіткі і можуть спричинити спекуляції, а також висловили стурбованість, що створені госпітальні округи можуть не збігатися з майбутнім адміністративним устроєм, визначеним після адміністративно-територіальної реформи.

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